صلاح عبد الله يدعو لمصر قبل مباراة السنغال: يارب انصرنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن تمنيه تحقيق مصر الفوز في مباراة السنغال، في إياب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما انتهى الذهاب في القاهرة بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

ونشر عبد الله، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك" يدعو فيه بالنصر للمنتخب المصري، قائلا: "قبل الماتش بساعتين ادعوا لمصر يا مصريين وادعوا معايا اللهم آمين.. يارب النصر لمصر.. يارب الفرحة لمصر، ولكل المصريين الطيبيين المخلصين.. قولوا آمين.. يارب".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة حاسمة أمام السنغال، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).