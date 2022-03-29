مايان السيد وأسرتها ضيوف "معكم منى الشاذلي" بهذا الموعد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الممثلة الشابة مايان السيد، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها الخميس المقبل، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث مايان خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن دورها المؤثر في مسلسل "إلا أنا"، الذي أدت خلاله دور فتاة مصابة بمرض التوحد، وكيفية إتقانها للدور وتفاعل الجمهور معها.

كما تتحدث أيضا عن أن علاقتها بحكاية "حلم حياتي" لم تنته حتى الآن، خصوصا أن العمل اعتمد على شخصيات حقيقية.

وتنضم أسرة مايان، والدتها وشقيقاتها الثلاث، إليها خلال الحلقة، ليكشفن كواليس وحكايات شخصية عن الفنانة الشابة.