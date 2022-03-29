نصيحة نبيل الحلفاوي للمشاهدين واللاعبين قبل مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، نصيحة للمشاهدين واللاعبين قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال، في إياب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما انتهى الذهاب في القاهرة بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "نصيحة للمشاهدين عشان صحتهم، وللاعبين عشان نكسب إن شاء الله.. انسوا تماما كأس العالم.. ده مجرد ماتش كورة.. استمتعوا به.. نفتكر كأس العالم ونأجل الزعل لا قدر الله أو الفرحة العارمة إن شاء الله إلى ما بعد النتيجة.. مانفرحش أوي بهدف ولا نزعل أوي باستقبال هدف.. الماتش 90 دقيقة.. استمتعوا".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة حاسمة أمام السنغال، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف نظيف في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر.

ويحتاج المنتخب المصري للتعادل بأي نتيجة أو الفوز، من أجل التأهل لكأس العالم، وستكون الخسارة بفارق هدف أيضا كافية للتأهل لكأس العالم، باستثناء نتيجة (1-0).