رمضان 2022.. كمال أبو رية: فريق العمل المتجانس سر نجاح مسلسل "المداح" واستمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان كمال أبو رية، إنه كان مُرشح للمُشاركة في الجزء الأول من مسلسل "المداح" العام الماضي، ولكن حالت ظروف مُختلفة دون التواجد، ولذا هو سعيد جداً بتواجده وسط فريق العمل الناجح في "المداح - أسطورة الوادي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

أضاف أبو رية، في بيان صادر عن "mbc مصر" العارضة لـ"المداح 2 - أسطورة الوادي"؛ أنه يؤدي شخصية "أبو الخير"، وهو شخص محير ويجبر المشاهدين على التفكير في كل تصرفاته، خصوصاً أنه يمتلك عدة شركات تتداخل مع الأبطال الأخرين مما يخلق الكثير من الصراعات المباشرة والغير مباشرة.

أضاف أبو رية أنه سعيد جدا بعرض المسلسل على شاشة "MBC مصر"، حيث أن قوة وتأثير القناة العارضة يُساهم بشكل كبير في نجاح العمل.

قصة مسلسل المداح - أسطورة الوادي

ويغوص مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" في مساحة أكبر وأعمق من الفكرة التي طرحها في الجزء الأول، حيث ينطلق "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، حيث ينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلي الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخري وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.

أبطال مسلسل المداح - أسطورة الوادي

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبورية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

قناة عرض مسلسل المداح - أسطورة الوادي

يُعرض مُسلسل "المداح - أسطورة الوادي" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022.