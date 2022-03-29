شاهد .. ياسمين صبري بملابس الصيد في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 06:54 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين صبري ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمقطع فيديو وثقت من خلاله قيامها برحلة صيد في الريف الإنجليزي . وظهرت ياسمين صبري في الفيديو وهي ترتدي ملابس صيد الطيور الإنجليزية الشهيرة وتحمل بندقية قنص وتُطلق النار .. وكتبت في تعليقها عليه : ” plate shooting ” . يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تتواجد بلندن لحضورها حملة London Arabia أو “لندن بالعربية” في كلية “كينغ كوليدج لندن” والتي تستهدف توفير الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل ومساعدتهن على النجاح .

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