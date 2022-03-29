شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكسات وشخصيات كوميدية لـ أحمد مكى قبل عرض "الكبير أوى 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON البرومو التشويقى لمسلسل "الكبير أوى 6"، من بطولة النجم أحمد مكى والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وظهر في البرومو لقطات كوميدية ومنها المزاريطة squid على طريقة المسلسل الكوري Squid Game وظهر فى البرومو أيضا محاكاة المسلسل، ومشاركة الكبير ونجليه وأهل المزاريطة فى اللعبة ولكن على الطريقة الكوميدية.

كما أوضح البرومو الكوميكسات الكوميدية التي يتداولها جمهور أحمد مكى بطل العمل، حيث لاقى البرومو نجاحاً كبيراً، وتقول أحد الكوميكسات "إيش ضمنى إنك ولدى، ليرد صديقه "بقولك بوى".



احمد مكى الكبير اوى



احمد مكي

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

البداية مع "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.