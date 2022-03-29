شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل الإذاعى "العصمة فى إيدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة كينج توت للمنتج عصام شعبان البوسترات الدعائية للمسلسل الإذاعي "العصمة في ايدي" الذى يقوم ببطولته النجم أحمد حلمي، والمقرر إذاعته على محطات شبكة راديو النيل الأربعة تزامنا مع بدء رمضان 2022، والمحطات هي ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس.

مسلسل "العصمة في إيدى" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، ادوارد، مي كساب، سلوي عثمان، ياسر الطوبجي، محمد رضوان، سامية عاطف، وتأليف وإخراج مجدي الكودش، وإنتاج شركة كنج توت للإنتاج الاعلامي ومدير الانتاج سليمان أبوغالي ومهندس الصوت مصطفى منير ومساعد المخرج ضياء القمحاوي.

وفى سياق آخر انتهى قارب أحمد حلمى على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى ومرشح للعرض في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته روبى، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

أما هنا الزاهد فعرض لها مؤخراً مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.



احمد حلمى



هنا الزاهد