شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحفز محمد صلاح قبل لقاء السنغال: شبكة الأفراح أنت فارسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على مؤازرة المنتخب المصرى قبل مواجهة الليلة المرتقبة أمام السنغال، فى إياب مباريات المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر، محفزا النجم محمد صلاح، قائلا: "وشبكة الأفراح انت فارسها يا مان".

وقال عبد الله، عبر حسابه على انستجرام: "يارب اجعل تلاتنا هذا من أجمل وأروع التلاتات اللى عشناها يارب"، محفزا النجم محمد صلاح، قائد الفراعنة قبل المباراة، قائلا: "إلهى يحرسك من العين يا كابتن مصر يا محمد، وتجيبوا النهاردة جونين تفرحوا مصر"، مضيفا: "عمك صلاح يا صلاح بقاله يومين حزنان، وشبكة الأفراح انت فارسها يا مان، صول وجول يا مو وريح قلبى يا محمد".



صلاح عبد الله

ويخوض المنتخب الوطنى بعد حوالى ساعة ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطني كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي.

الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.