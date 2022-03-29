شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل واقعة ضرب ويل سميث لكريس روك إلى لعبة .. حقيقة أم خيال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع americanpost ، عن تحويل واقعة ضرب ويل سميث لكريس روك علي مسرح الأوسكار إلى لعبة، وذلك استغلالا لحالة الجدل وتفاعل السوشيال ميديا مع الواقعة، ورغم أن اللعبة خيالية ولم تصدر بشكل رسمي في المتاجر إلا أنها متاحة علي الانترنت من قبل جهة مصنعة للألعاب تدعي Argentine artisans.

وفى سياق متصل تحدثت والدة ويل سميث، عن صدمتها من هجومه على "كريس روك"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليلة الأحد الماضى، ووصفته بأنه خارج عن طباعه الشخصية تمامًا، ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل"، قالت كارولين سميث، البالغة من العمر 85 عامًا، إنها "لا تزال تعيش في فيلادلفيا، حيث نشأ ابنها البالغ من العمر 53 عامًا".

وطلق ويلارد، والد سميث، المدمن على الكحول، كارولين في عام 2000، وتوفي في عام 2016، فيما قالت كارولين، إنها ارتدت ملابسها لمشاهدة حفل لوس أنجلوس من منزلها وقد أذهلت من سلوك ابنها.

وقالت في تصريح لمحطة إخبارية محلية: "إنه شخص مسالم للغاية، هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها ينفجر، أول مرة في حياته، لم أره يفعل ذلك من قبل"، وأوضحت كارولين، أنها تحدثت إلى ابنها، يوم الاثنين، وطلبت منه الحصول على قسط من الراحة والذهاب في إجازة، وأشارت إلى أنها تعلم أنه سينجو من الجدل، وأضافت: "أنا فخورة بكونه هو".

وأكدت كارولين، إنه "أستحق الفوز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الملك ريتشارد"، وقالت: "أعرف كيف يعمل، وكيف يعمل بجد".



تحويل واقعة ويل سميث وكريس روك إلى لعبة



تحويل واقعة ويل سميث وكريس روك إلى لعبة