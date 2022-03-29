شكرا لقرائتكم خبر عن منتج "مكتوب عليا": المسلسل حلقات متصلة وليست منفصلة والبرومو أظهر ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج كريم أبو ذكرى لـ"الخليج 365"، إن مخرج "مكتوب عليا" المخرج خالد الحلفاوى، أنتهى من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث المسلسل، موضحا أن ما يشاع أن المسلسل يحتوى على حلقات منفصلة متصلة غير صحيح، وهذا ما أظهره برومو المسلسل الدعائى أن الـ 30 قصة واحدة، لافتاً إلى أن مكتوب عليا يحمل مفاجأة كوميدية في محتواه الدرامى، خصوصاً أن المسلسل به عناصر تمثيليه مميزة مثل أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.