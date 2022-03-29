شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم من كواليس "فاتن أمل حربى": بحبكم كلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة، وربما ساعات، تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذى سيبدأ معه السباق الرمضانى، ومن بين أبرز المسلسلات التي ينتظرها الجمهور، مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، وكوكبة من الفنانين المشاركين في المسلسل، حيث نشرت نيللى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة من كواليس المسلسل وعلقت، "بحبكم كلكم.. من كواليس مسلسل أمل فاتن حربى فى رمضان"



نيللى كريم فى كواليس المسلسل

وأوشك صناع المسلسل على الانتهاء من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، الذى يقدم أولى تجارب إبراهيم عيسى التأليفية في الدراما، بينما يقوم بإخراجه ماندو العدل، ومن المتوقع أن يستمر التصوير خلال شهر رمضان.

ترصد الأحداث قصة فاتن – نيللى كريم، التي تظن إثر طلاقها من سيف – شريف سلامة، استحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى ، وإخراج ماندو العدل ، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.