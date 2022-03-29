شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين لأحمد زاهر: كتيبة التمثيل اللى أنا فيها ناقصها أنت ونعلن الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة مى عز الدين، عن اشتياقها للعمل مع صديقها الفنان أحمد زاهر، حيث كتبت مى، عبر ستورى حسابها على انستجرام: "وحشتنى يا زاهر، كتيبة التمثيل اللى أنا فيها دى كان ناقصها انت ويعلنوا الحرب".



مى عز الدين

وتظهر الفنانة مى عز الدين فى دور مهم ومحورى خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل على قناة الحياة وتجسد دور "سندس الغجرية" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات للفوز بقلبها، ويقع فى حبها الفنان أحمد أمين الذى يشارك فى بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذى تم عرضه فى نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذى أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدى الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر.