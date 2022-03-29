شكرا لقرائتكم خبر عن صعيدية وكوميدية.. هكذا تظهر وفاء عامر فى "جزيرة غمام" و"راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة وفاء عامر، انتعاشة فنية درامية حيث تخوض السباقى الرمضانى بعملين هما مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوى والمقرر عرضه على قناتى cbc و dmc، ومسلسل "جزيرة غمام" مع طارق لطفى، المقرر عرضه على قناة الحياة.

وتقدم الفنانة وفاء عامر شخصيتين مختلفتين في العملين، حيث تقدم خلال مسلسل "جزيرة غمام" دور سيدة صعيدية تدعى هلالة ولا تتحدث إلا بالحكمة والعدل، ورغم تميز وفاء عامر في اللهجة الصعيدية إلا أنها تحرص على إتقان اللهجة بشكل أكبر ما يواكب تطور اللهجة في الوقت الحالي.



وفاء عامر فى جزيرة غمام

أما الشخصية الثانية التي تجسدها الفنانة وفاء عامر في مسلسل "راجعين يا هوى"، هو سيد شعبية تدعى "يسرية" وهى شخصية تجمع بين البساطة والانغلاق والتلقائية في ترديد الكلام دون تفكير وطماعة وصراع بين المال والثقافة ولكن فى شكل كوميدى لايت.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

مسلسل "راجعين يا هوى" قصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.