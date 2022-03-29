شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال مشاريع تطوير الأفلام الروائية والوثائقية بصندوق البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لصندوق البحر الأحمر والتي تم تخصيصها لدعم تطوير المشاريع الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، وذلك من 6 إلى 20 إبريل 2022.

ويقدّم الصندوق هذه المرة الدعم الضروري الذي تحتاجه المشاريع السعودية والعربية والإفريقية خلال المراحل الأولى من صياغة الفكرة وتطويرها واكتشاف آفاقها وصولاً إلى تطوير السيناريو وتجهيزه لمرحلة الإنتاج.

وخلال العام الماضي، حصل 97 مشروعاً على دعم صندوق البحر الأحمر، منها 37 في مرحلة التطوير، وخلال الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر الماضي، تم عرض 14 فيلماً مدعومًا من صندوق البحر الأحمر، من المملكة العربية والسعودية وفلسطين والأردن ولبنان ومصر والجزائر وتونس والمغرب وقطر والعراق، كما عُرضت في محافل ومهرجانات سينمائية عالمية أخرى.

وفى سياق متصل أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، وهي 6 مشاريع سعودية و6 من بقية أنحاء العالم العربي، تضم أصواتاً ومواهب جديدة وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.

وفي دورة برنامج 2022 يقدّم المعمل 5 ورش عمل تم تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي كافة مراحله العملية والإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستُقام في جدة من 1 - 10 ديسمبر 2022.