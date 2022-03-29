شكرا لقرائتكم خبر عن cbc تستعرض مسلسلاتها فى رمضان .. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة cbc الفضائية البوسترات الرسمية للمسلسلات التي تبثها في شهر رمضان، حيث تعرض 5 مسلسلات دفعة واحدة، متنوعة بين الاجتماعى والأكشن وقضايا المرأة وخلافه، وخلال السطور التالية نستعرض مسلسلات الـ cbc.

تعرض فضائية سى بى سى مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة النجمة نيللى كريم وشريف سلامة وخالد سرحان وهالة صدقى، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



سوتس

كما تعرض مسلسل سوتس بطولة النجم آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى وصبار مبارك، وآخرين، المسلسل إخراج صلاح عبد الحميد.

كما تعرض القناة مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وعدد كبير من الفنانين، إخراج سامح عبد العزيز.

كما تعرض مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى وأحمد بدير ، المسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة .

كما تعرض مسلسل "ملف سرى" بطولة النجم هانى سلامة، وعائشة بن أحمد وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسن البلاسى .



راجعين يا هوى



فاتن امل حربى



ملف سرى