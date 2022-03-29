شكرا لقرائتكم خبر عن صباح الفل للجدعان.. خالد النبوى فى صورة سيلفى مع عامل كبير السن: تعظيم سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير خالد النبوى، على تشجيع أحد العمال، حيث نشر صورة تجمعه بعامل كبير السن، وقال فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعليقًا على الصورة، "صباح الفل على الجدعان تعظيم سلام لعم عاشور المجدع اللي بيحفر ويبني ويشتغل بدراعه لحد النهارده".



الفنان خالد النبوى



خالد النبوى

ومن جهة أخرى طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى الإعلان الرسمى الأول للعمل، المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل .

ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثيرات منهن بحبه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوى"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.

كان صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد قد روجوا للعمل بطرح البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمى الذى يضم كل الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على قناتى سى بى سى ودى إم سى.