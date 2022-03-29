شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد جريئة ومغامرة ضمن أحداث "سوتس" بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة تارا عماد خلال مسلسل " سوتس بالعربي " جريئة جدا ومغامرة جدا وهي شخصية لم تظهر بها من قبل في أعمالها السابقة ، فتجسد تارا شخصية ليلى الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والتي تمتلك معرفة كبيرة بالقانون وخبرة طويلة بخبايا القضايا ومكتب المحاماة رغم أنها لم تعمل محامية من قبل ، وتدخل ليلي " تارا عماد " في قصة حب مع آدم (يقوم بدوره أحمد داود) المحامي الجديد تحت التمرين.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داوود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

وشاركت تارا مؤخراً في بطولة مسلسل تحقيق، أحدث أعمال منصة WATCHIT مع مجموعة من النجوم الشباب. كما تشارك في فيلم الجواهرجي من بطولة النجم الكبير محمد هنيدي والنجمة منى زكي، وفيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم والنجوم الكبار محمود حميدة وحسين فهمي وشيرين رضا.