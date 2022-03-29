شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يقدم محاضرة "كيف تصنع فيلما سينمائيا؟" بمشروع ابدأ حلمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم المخرج السينمائي أشرف فايق محاضرة بعنوان " كيف تصنع فيلما سينمائيا ؟ " من خلال مشروع وورشة فنون السينما بالأقاليم والتي تنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال إدارة الدراسات السينمائية بقصر ثقافة المنصورة ، ومشروع " أبدأ حلمك والسينما بين إيديك "

وقال المخرج أشرف فايق : سعدت جدا بلقاء هؤلاء الشباب الواعد الموهوب الذي لديه حب للسينما ولديه رغبة في التعلم ، وأشكر الفنان تامر عبد المنعم مدير المشروع والسيناريست عصام حلمي والأستاذ محمد ممدوح الذين دائما لا يبخلون باي دعم لصالح المشروع والشباب .

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي ، اسانسير 5 نجوم .