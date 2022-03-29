شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زعيم يطرح كليب أغنية "حب الله" احتفالا بشهر رمضان ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الملحن أحمد زعيم أغنية جديدة بعنوان "حب الله" على طريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، وظهر أحمد زعيم، في الكليب بلوك جديد، ملتحي ويرتدي ملابس بيضاء تتناسب مع أجواء الأغنية وحلول الشهر الكريم.

أغنية "حب الله" من كلمات أحمد اليافعى، ألحان وغناء أحمد زعيم، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، وإخراج أحمد حمدى.

وعلى جانب آخر انتهى أحمد زعيم، من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "يا عراف" تجمعه بكل من المطرب أحمد سعد والتونسي نوردو، وهى من كلمات محمد الفقى وتوزيع توما وألحان زعيم.

يشار إلي أن آخر أعمال الملحن أحمد زعيم أغنية "قرصة تعبان" مع المطرب لؤى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان الزعيم طرح ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام قبل الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيه مع أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.