شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن محمد سلامة مخرج "راجعين يا هوى": قلب وفن ماشى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج محمد سلامة، متابعيه صورة تجمعه بالنجم خالد النبوى من كواليس تصوير مسلسل " راجعين يا هوى"، عبر حسابه على تويتر، ثم علقت النجمة وفاء عامر على الصورة قائلة:" بحبكم أوى" ليرد عليها باسم شخصيتها في المسلسل قائلا:" بحبك يا يسرية" ثم ردت عليه وفاء عامر مرة أخرى قائلة:"ياروح قلب يسرية أنت قلب و فن ماشي علي الأرض".



محمد سلامة



وفاء عامر و محمد سلامة

وتجسد وفاء عامر في مسلسل "راجعين يا هوى" دور "يسرية" وهى شخصية تجمع بين البساطة والانغلاق والتلقائية في ترديد الكلام دون تفكير وطماعة وصراع بين المال والثقافة ولكن فى شكل كوميدى لايت.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.