شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ويل سميث تعلق على صفعه لـ كريس روك بحفل الأوسكار:خارج عن طباعه الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت والدة ويل سميث، عن صدمتها من هجومه على "كريس روك"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليلة الأحد الماضى، ووصفته بأنه خارج عن طباعة الشخصية تمامًا، ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل"، قالت كارولين سميث، البالغة من العمر 85 عامًا، إنها "لا تزال تعيش في فيلادلفيا، حيث نشأ ابنها البالغ من العمر 53 عامًا".

وطلق ويلارد، والد سميث، المدمن على الكحول، كارولين في عام 2000، وتوفي في عام 2016، فيما قالت كارولين، إنها ارتدت ملابسها لمشاهدة حفل لوس أنجلوس من منزلها وقد أذهلت من سلوك ابنها.



تقرير ديلى ميل

وقالت في تصريح لمحطة إخبارية محلية: "إنه شخص مسالم للغاية، هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها ينفجر، أول مرة في حياته، لم أره يفعل ذلك من قبل"، وأوضحت كارولين، أنها تحدثت إلى ابنها، يوم الاثنين، وطلبت منه الحصول على قسط من الراحة والذهاب في إجازة، وأشارت إلى أنها تعلم أنه سينجو من الجدل، وأضافت: "أنا فخورة بكونه هو".

وأكدت كارولين، إنه "أستحق الفوز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الملك ريتشارد"، وقالت: "أعرف كيف يعمل، وكيف يعمل بجد".



والده ويل سميث

وعلى جانب آخر، سبق أن عبّر ريتشارد ويليامز - الأب البالغ من العمر 80 عامًا لنجمتي التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، الذي جسد شخصيته سميث الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم "الملك ريتشارد" – عن حزنه بعد ارتكابه الصفعة السيئة السمعة التي ألقاها سميث على الممثل الكوميدي كريس روك أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد.

وفقا لموقع "نيويورك بوست قال ويليامز لشبكة إن بي سي نيوز من خلال ابنه شافويتا ليسان البالغ من العمر 48 عامًا: "لا نعرف كل تفاصيل ما حدث، لكننا لا نتغاضى عن ضرب أي شخص لأي شخص آخر إلا إذا كان ذلك دفاعًا عن النفس."

وأضاف ليسان - الذي يتحدث نيابة عن والده منذ أن أصيب بجلطة دماغية مؤخرا، وفقًا لشبكة إن بي سي - أن ويليامز فوجئ تمامًا بأفعال سميث لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكان قد اعتذر النجم العالمى ويل سميث، عن واقعة اعتدائه على كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، فى نسخته الـ94، والذى كان رد عنيف منه بعدما ألقى "كريس"، دعابة عن الحالة الصحية لزوجة ويل سميث، جادا.