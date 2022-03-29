شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة وسط أضواء رمضان .. إيمى سمير غانم تنشر صورة مبهجة لوالديها الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ايمى سمير غانم، عن صورة جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك بقرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث ظهر الراحلين فى الصورة بابتسامتهما المعهودة فى حياتهم وسط أضواء وزينة الشهر المعظم.

ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها على انستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن فور نشر الصورة حرص عدد من الفنانين والمتابعين بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، منهم فيفى عبده ودارين حداد والمطربة أمينة وليلى زاهر.



ايمى سمير غانم

وسبق وشاركت الفنانة الشابة إيمى سمير غانم جمهورها، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".

ومن جهة أخرى كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن أن هناك صفحة علي موقع إنستجرام تحاول أن تقلدها وتزعم انها تخصها، وأكدت إيمى أن تلك الصفحة لا تخصها علي الاطلاق وقالت من خلال خاصية القصص القصيرة علي الانستجرام الخاص بها " الصفحة دي مش تمام وكدابين ومقلدين اسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك".

كما كشفت إيمي عن صورة جديدة من خلال خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت إيمي برفقة صديقاتها، من إحدى الحفلات، وهو ما نال إعجاب متابعيها، وعلقت على الصورة بـ "أغلى وأحلى اتنين في قلبي وحشتوني".