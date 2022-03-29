شكرا لقرائتكم خبر عن 8 جمل مؤثرة فى برومو مسلسل أمير كرارة "العائدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب البرومو الدعائى الرسمي لمسلسل "العائدون" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه خلال أيام في الموسم الرمضانى، المسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .

البرومو احتوى على مشاهد أكشن وتفجيرات والمضى في سحق أرواح الدواعش، ومواجهة هذا الفصيل، كما أوضح أهمية جمع المعلومات عنهم للقضاء عليهم تماما، ومن أبرز الجمل فى البرومو:

إحنا أصحاب قضية

جالنا تكليف بتشكيل فريق لمتابعة ملف داعش

عايز تدخل مقر داعش وتحرر واحد من رجالتنا في ساعتين ونص

أنت كدة بتعرض عميل تانى للخطر

الواد ده لو مات هعيش بذنبه طول العمر

عايزين نعرف بيخططوا لإيه جوة مصر وبرة مصر

بتشتغل فى قناة وبتضر مصالح بلدك

العائدون من داعش هيروحوا فين

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.