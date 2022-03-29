شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحصد جائزة يوتيوب الذهبية .. ويوجه الشكر لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفنان الكبير وائل كفورى، على جائزة يوتيوب الذهبية، بعد تخطى عدد متابعى قناته على موقع يوتيوب الشهير للفيديوهات، حاجز المليون متابع، ونشر صورة من تلقيه الدرع على حسابه الرسمى بانستجرام، وعلق :"شكرا لكم جميعا".



وائل كفورى

وأحيا النجم اللبناني وائل كفورى والنجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفلا غنائيا السبت الماضى على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبى، وقدما باقة مميزة ومتنوعة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.