شكرا لقرائتكم خبر عن مصيرك فى المشوار .. يا تهزمه يا يهزمك .. شاهد البرومو الرسمى لـ "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" البرومو الرسمى لمسلسل "المشوار" بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية فى شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن معاناة الزوجين ماهر (محمد رمضان) وورد (دينا الشربينى) من أمر ومطاردة من أشخاص فى اطار تشويقى مثير.

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما ابراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سامى مغاورى، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا بتجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.