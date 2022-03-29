شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تطرح أغنية "ملكة" فى حب الأم وفضلها على أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تعبت كتير علشاني وياما استحملتني .. لولاها كان زماني فالدنيا ماليش لزوم .. ربتني و كبرتني جوا عنيها شالتني .. وعمري ما هنسي ابدا جميلها عليا يوم .. " بهذه الكلمات المعبرة وبلحن مميز وإحساس صادق في الغناء طرحت النجمة سيمون أغنية جديدة عن حب الأم وفضلها علي أبنائها ، واختارت سيمون للأغنية اسم " ملكة " لتؤكد أن الأم هي الملكة المتوجة في الأسرة ، والأغنية من كلمات والحان أحمد البرازيلي وتوزيع ميكس وماستر زوم .

كانت قد كُرمت النجمة سيمون في الدورة 52 لمنتدي دور المرأة في التنمية وشاركت مع جمع من السيدات في مناقشة الكثير من قضايا المرأة وهمومها وسلط المنتدي الضوء علي دور المرأة في التنمية بجميع المجالات .

النجمة سيمون دائما لديها اهتمام بقضايا المرأة ، وفي كل أغانيها تنتصر للمرأة ولكرامتها ولكبريائها ، والمتأمل في كلمات أغلب اغنيها ستجدها تحمل مضامين إيجابية تعبر عن قوة المرأة وعن شجاعتها .

يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان " الروح الفرفوشة " تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل .