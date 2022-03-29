ريا ابي راشد تكشف ما هي العقوبات التي تلاحق سميث بعد الحفل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 5:11 مساءً

هذا العام كان حفل الاوسكار يختلف تماماً، حيث يتم تداول ما حصل خلال الحفل الى هذه اللحظة ولا يزال ويل سميث المتصدر الاول لقائمة الحضور بعدما قام بضرب مقدم الحفل كريس روك، بعد ان تنمر الاخير على زوجته بسبب حلاقة شعرها بالكامل مع العلم ان زوجة سميث تعاني من مرض معين.

ولهذا اللحظة مازالت أصداء قيام النجم ويل سميث، تتردد حول العالم في ظل احتمال مواجهته أكثر من عقوبة، وهو ما كشفت عنه الإعلامية ريا أبي راشد بعد حضورها الحفل.

وقالت ريا أبي راشد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة MBC مصر : خلال أول 3 دقائق بعد الواقعة كلنا اعتقدنا أن ما حدث جزء من العرض، وسيناريو متفق عليه بين ويل سميث وكريس روك، لكن ملامح الغضب على وجه ويل سميث بعد ذلك أكدت لنا أنه كان تصرفا وليد اللحظة، ومع ذلك لم نستوعب ما حدث، خاصة وأن ويل صعد على المسرح بعدها لتسلم الأوسكار.

ويل سميث يصفع مقدم حفل “أوسكار”

وردًا على سؤال هل يمكن أن تسحب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار الجائزة منه؟ قالت : الأكاديمية أعلنت قبل نصف ساعة عن فتح تحقيق في الواقعة، لدراسة هل كان تصرف ويل سميث ضد قوانينها وقوانين المحطة التليفزيونية التي تذيع الحفل، ومن العقوبات المحتملة سحب الجائزة، أو سحب عضويته في الأكاديمية بالإضافة إلى عقوبات كثيرة أخرى، وقد لا تطبق عليه عقوبات بناءً على التحقيق.

ورداً على سؤال ما شعورك تجاه ما حدث؟ قالت: المشكلة من الطرفين، فلا يجوز أن يتنمر كريس روك على زوجته، لكنه كوميدي مهمته البحث عن النكتة، وفي هذه الحالة لم تكن نكتة جيدة، ورد فعل ويل سميث لم يكن متوازناً وأعتقد أنه سيندم عليه.

وأضافت: ويل سميث نجم كبير له شعبية كبيرة، وإذا تقبلنا ما قام به سيكون ذلك بمثابة الترويج للعنف، وهو وزوجته يتحدثان من فترة عن حياتهما الخاصة، وقد يتخيل البعض أن من حقه التدخل في حياتهما، وأعتقد أن ذلك أحد الأسباب التي أدت لما حدث في الحفل.

ورداً على سؤال عن رد فعل مقدم الحفل قالت: كريس ارتبك في كلامه أثناء تقديم جائزة أفضل فيلم وثائقي، ولم يتمكن من قراءة النص المكتوب أمامه.