ولادة نادرة لتوأمين في عملية قيصرية.. “صور”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مارس - 2022 4:48 مساءً

دائماً ما تحصل حالات نادرة لبعض الولادات في جميع انحاء العالم، جاء اخرها في اسبانيا في ولادة توأمين في “كيس الامنيوسي”، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحالة ولادة نادرة لا تحدث إلا في واحدة من كل 80 ألف حالة، حيث ولدت توأمتان في إسبانيا بـ”الكيس الأمنيوسي” الخاص بهما خلال عملية قيصرية.

وسجلت مستشفى في منطقة فالنسيا الشرقية بـ إسبانيا حالة ولادة نادرة لتوأمتين خرجتا إلى العالم داخل حصنهما الخاص “الكيس الأمنيوسي”.

وتسمى الولادة النادرة بالولادة المحجبة ولكنها تشتهر أيضاً بولادة “حورية البحر”، يحدث ذلك عندما يخرج الطفل داخل كيس، والذي من المفترض أن يتمزق عادة عندما تدخل المرأة في مرحلة المخاض.

الكيس الأمنيوسي هو الكيس الذي يتطور فيه الجنين منذ خلقه وحتى موعد الولادة، وهو عبارة عن زوج من الأغشية الشفافة الرفيعة والقوية التي تحمل الجنين حتى فترة قصيرة قبل الولادة.

تعد الولادات داخل الكيس نادرة وتحدث عادةً أثناء الولادات القيصرية، وغالباً ما تستخدم للولادة بتوأم.