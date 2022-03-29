فائق حسن لأصالة : ” كأني منك تكونت ومن روحك تشكلت “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:35 مساءً - وجه الشاعر العراقي ” فائق حسن ” رسالة رومانسية لزوجته الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابه على إنستجرام أعرب من خلالها عن مدى حبه لها .

فنشر فائق حسن صورة تجمعه بأصالة من حفل زفاف إبنتها شام وكتب في تعليقه عليها : ” ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي .. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت ” .

وتابع : ” يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك وأتنفسك .. ابتسمي لي فقط، ابتسمي ((جوزتي)) ” .

وردت أصالة في تعليق لها : ” أنت أحلى هديّة من ربي بحمد الله عليها بكل نفس .. الله يحفظ لي ياك جوزي ” .