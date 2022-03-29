” ريم نصري ” شقيقة أصالة تعبر عن حزنها لعدم حضور حفل زفاف شام الذهبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:35 مساءً - أعربت الفنانة السورية ” ريم نصري ” عن حزنها لعدم تكمنها من حضور حفل زفاف شام الذهبي إبنة شقيقتها الفنانة ” أصالة ” .
فنشرت ريم نصري مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام يتضمن مجموعة من الصور لشام الذهبي من مراحل عمرية مختلفة بداية من طفولتها إلى حفل عقد قرآنها وزفافها وأخرى تجمعهما .
وأرفقت ريم نصري الفيديو بأغنية ” حكاية ” لشقيقتها أصالة .. وكتبت في تعليقها عليه معربة عن مدى رغبتها في التواجد إلى جانبها بهذا اليوم قائلة : ” شو كان بدي كون ولبسك الطرحة بإيدي يا بنت قلبي ” .
وكانت قد احتفلت شام الذهبي يوم الجمعة الماضية بزفافها على رجل الأعمال المصري ” أحمد هلال ” في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وشهد حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام .
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