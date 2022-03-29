ويل سميث يعتذر عن صفعه لكريس روك : ” أنا محرج وسلوكي غير مقبول “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:35 مساءً - أصدر النجم الأمريكي ” ويل سميث ” بيانا له مساء أمس الإثنين عبر حسابه على فيس بوك اعتذر من خلاله عن تصرفه بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 بعدما قام بصفع مقدم الحفل ” كريس روك ” على وجهه على المسرح بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث .

وأعرب ويل سميث في بيانه عن شعوره بالحرج ورفضه للعنف وللسلوك الذي بدر منه فقال : ” جميع أنواع العنف مؤذية وسامة .. كان سلوكي أثناء حفل أوسكار ليلة أمس غير مقبول ولا يغتفر .. أتقبل السخرية مني ولكني لم أتحمل السخرية من حالة جادا الصحية وتصرفت بحساسية ” .

وتابع : ” أود أن أعتذر علنيًا لكريس .. لقد تخطيت حدودي وأخطأت .. أنا محرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه .. لا مكان للعنف في عالم الحب والعطف ” .

وأضاف ويل سميث : ” أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومعدين الحفل وجميع الحضور والمشاهدين .. كما أود أن أعتذر لفريق عمل فيلم King Richard .. لقد ندمت على سلوكي الذي أثر بالسلب على رحلتنا التي كانت جميلة .. ما زلت أتطور ” .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الممثل الكوميدي كريس روك بإطلاق دعابة سخر فيها من شكل زوجة ويل سميث بعد أن أصبحت حليقة الرأس بسبب إصابتها بمرض الثعلبة .. ليقوم ويل سميث بالصعود إلى المسرح وصفع روك على الهواء وأمام جميع الحاضرين الذين أصابتهم الصدمة والذهول .