رغدة عن هذا الفنان : ” أتوق إلى سندس أيامك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:35 مساءً - أحيت الفنانة السورية ” رغدة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذكرى السابعة عشر على رحيل الفنان المصري ” أحمد زكي ” والتي توافق 27 مارس .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل أحمد زكي كتبت رغدة في تعليقها عليها : ” أتوق إلى سندس أيامك حيثما أنت وليس لي إلا ترقب الماء يصهل بالعطش، إلى طهر صدقك يزيل عن كاهلي أكاذيبهم الممهورة بالزيف ” .

وتابعت : ” أتوق إلى ذكائك كمهر يمرق بين سهام غدرهم تاركا لهم حسرة الفشل، أتوق إلى براءة المعنى معك رغم جموح خيالهم المريض، إلى صوتك يؤنس هذيان الفراغ من الأحبة، يا البعيد المتألق بأسرار الغيب لا الغياب ” .

يذكر أن أحمد زكي كان قد رحل عالمنا في عام 2005 عن عمر ناهز ال 56 عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية إثر إصابته بسرطان في الرئة .