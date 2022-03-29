كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:35 مساءً - أقيم مساء يوم أمس الإثنين عزاء الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” في مسجد الشرطة بصلاح سالم والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية .
وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن جاء في مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” ومنير مكرم ومحمد رياض وأحمد بدير ونضال الشافعي وأحمد فتحي وغيرهم .
كما تواجد أيضا الفنان ” رشوان توفيق ” الذي حرص على حضور العزاء على الرغم من مرضه والذي انهار بالبكاء أثناء تقديمه التعازي لأسرة الفنان الراحل .
وأعرب رشوان توفيق في تصريحات صحفية له عن مدى حزنه لوفاة أحمد حلاوة كاشفا عن تواصله معه قبل وفاته بيوم قائلا : ” أنا لسه مكلّمه قبلها بيوم ومكنش قادر يتكلم كنت حاسس إنه هيتوفى ” .
وتابع موجها حديثه لإبنة الفنان الراحل أحمد حلاوة : ” ادعيلي يا بنتي بقيت حاسس إني قربت خلاص ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رشوان توفيق يكشف عن تنبؤه بوفاة الفنان أحمد حلاوة ويعلق : ” بقيت حاسس إني قربت خلاص “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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