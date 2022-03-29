ماهر زين يلتقي جمهوره في ختام “منشد الشارقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب جمهور “منشد الشارقة 13” غداً (الخميس)، إحياء الفنان ماهر زين السهرة الختامية للبرنامج، حيث سيتوج البرنامج الفائز بلقب موسمه الـ 13 في مسرح المجاز عند الساعة 8 مساء، الذي ينظمه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويلتقي جمهور البرنامج في السهرة الختامية 6 متأهلين للمرحلة النهائية، وهم: مصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، ورهيف الحاج من لبنان، وخالد الموعد من فلسطين، حيث حازوا أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في السهرة الختامية الثانية من البرنامج. وتضم لجنة تحكيم البرنامج الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد المصري محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين في مصر، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر.

يشار إلى أن المنشد ماهر زين لمع نجمه في العام 2009، بعد إطلاقه أول ألبوماته بعنوان “الحمد لله”، ثم جاء الألبوم الثاني في العام 2012 تحت عنوان “سامحني”، بعد ذلك أصدر ألبومه “واحد” باللغات العربية والإنجليزية والتركية، حتى غدا من أبرز الفنانين العالميين في قطاع الفن الهادف، حيث أحيا حفلات في أكثر من 21 بلداً.

وحازت أنشودته “يا نبي سلام عليك” على لقب أفضل أغنية من المحطة الإذاعية الموسيقية “نجوم إف إم”، كما نال عدة جوائز من جهات عالمية بارزة.

وكان المشاركون الستة تأهلوا إلى الأمسية الختامية بعد أن خاضوا منافسات على مدار الشهر الماضي ضمن ثلاث مجموعات قادها المدربون: المنشد مصطفى حمدو الحاصل على لقب “منشد الشارقة” في دورته الرابعة، والمدرب الصوتي والملحّن العراقي وسيم فارس، والفنان والموزع الموسيقي المصري شريف محسن.

وتتاح تذاكر الدخول مجاناً للجمهور لحضور السهرة الختامية لمنشد الشارقة 13، والمهرجان المصاحب الذي يقام في الساحات الخارجية لمسرح المجاز.