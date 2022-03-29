تصل قيمتها إلى 140 ألف دولار.. هذا ما تحويه حقيبة هدايا الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “سي إن بي سي” الأميركي عما يرغب ملايين من الأشخاص معرفته، إذ إنه نشر تقريراً مفصلاً عما كان بداخل حقائب الهدايا التي تم توزيعها على نجوم هوليوود في حفل الأوسكار 2022.

وأوضح الموقع أنه للعام العشرين على التوالي، قامت إحدى شركات التسويق الشهيرة بتوزيع حقائب هدايا تصل قيمتها إلى 140 ألف دولار لنجوم هوليوود والمرشحين والفائزين ومقدمي الأوسكار.

وتابعت الصحيفة أن أغلى عنصر في حقيبة هذا العام هو الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ بقيمة 50 ألف دولار في قلعة تورين في اسكتلندا، وهذا العرض مستوحى من ترشيح دينزل واشنطن لأفضل ممثل عن فيلم “تراجيديا ماكبث”.

وتشمل العروض الأخرى أيضاً عملية شفط دهون بقيمة 12 ألف دولار، وما يصل إلى 10 آلاف دولار من العلاجات وعمليات تجديد البشرة والتجاعيد.

وبالإضافة إلى كل هذه الميزات، يحصل الفائزون على لقب “لورد” أو “سيدة جلينكو” باسكتلندا، بالإضافة إلى قطعة أرض صغيرة وإقامة بقيمة 15 ألف دولار لمدة أربع ليالٍ لشخصين في منتجع “غولدن دور” الفاخر بكاليفورنيا، ومجموعة هدايا شاي صغيرة من أفخم ماركات الشاي، وجلسة تدريب في الصحة والسلامة بقيمة 1200 دولار من أحد الخبراء.

وصرح لاش فاري، مؤسس شركة التسويق المسؤولة عن توزيع حقائب هدايا الأوسكار للموقع، أن تلك الحقائب لها سمعتها الخاصة في صناعة الترفيه، مضيفاً أنهم حققوا نجاحاً كبيراً ليس فقط مع المرشحين، ولكن مع نجوم هوليوود بشكل عام.

وتابع أن الشركة تتلقى كل عام مكالمات من حوالي 25 في المئة إلى 30 في المئة من المرشحين الذين يرغبون في التأكد من الحصول على حقائبهم، مشيراً إلى أنه في معظم الحالات، يحصل المرشحون الموجودون في لوس أنجلس على الحقائب في الفندق، بينما يطلب آخرون تسليمها إلى منازلهم أو مكاتب شركات الإنتاج الخاصة بهم.