والدة ويل سميث تعلق على صفعة ابنها: “لم ينفعل هكذا في حياته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت والدة الممثل العالمي ويل سميث عن صدمتها بعدما صفع ابنها الممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، موضحةً أنه خرج عن طوره.

ووفقاً لصحيفة “الديلي ميل”، تحضرت كارولين سميث مساء الأحد لمشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار في منزلها في فيلادلفيا قبل أن تتفاجأ بتصرف ابنها غير الاعتيادي مباشرة على الهواء أمام الملايين.

وتابعت: “إنه شخص ناضج وسوي للغاية… لم أرَه منفعلاً إلى هذا الحد من قبل… لم ينفعل هكذا في حياته”.

وشرحت كارولين أنها تحدثت مع ابنها في أعقاب الحادث وطلبت منه الحصول على قسط من الراحة والذهاب في إجازة، مؤكدةً أنه سيتمكن من حل مشاكله.

وتابعت: “أنا فخورة بما هو عليه اليوم… إنه يستحق الفوز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الملك ريتشارد”.

وأردفت: “أعرف كيف يعمل، إنه يعمل بجد. يستحق جائزة أوسكار عن كل الأدوار التي لعبها في أفلامه”.

يشار إلى أن النجم العالمي يتمتع بعلاقة مميزة مع والدته، التي سبق أن كشف عن معاناتها من تعنيف والده المدمن على الكحول. ودائماً ما يشارك جمهوره صوراً وفيديوات لهما معاً.