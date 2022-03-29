أنغام بنجاح جديد في الإسكندرية.. “ليلة مليانة فرح وحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مجموعة صور التُقطت أثناء تألقها على المسرح خلال الحفل الأخير الذي أحيته في مدينة الإسكندرية، حيث حرصت من خلالها على توجيه الشكر الى جمهورها هناك.

وعلّقت أنغام على الصور بالقول: “أهلي وحبايبي وجمهوري في الإسكندرية أشكركم على ليلة مليانة فرح وحب قضّيتها معاكم، ومن قلبي أتمنى نعيدها وأنتم بألف خير”.

وكانت أنغام قد حلّت ضيفة على برنامج “سهرانين” الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة على قناة ONE، حيث استعادت ذكريات تقديمها تتر مسلسل “حديث الصباح والمساء”، مشيرةً إلى أنها كانت تقرأ الإعلان عن المسلسل في إحدى الجرائد، على اعتبار أنه حدث ضخم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين.

وأضافت أنها تمنّت وقتها أن تقدّم التتر، وبالفعل رُشّحت لغنائه، مشيرةً إلى أنها كانت تشعر بقلق كبير بسبب صعوبة اللحن والمسؤولية الكبيرة التي تتحمّلها في عمل مهم. إذ قالت: “فوجئت بأن كلمات الشاعر الراحل فؤاد حجاج، كانت مؤلمة ومؤثرة بشكل غير عادي، وحاكي القصة ببساطة وعمق، جسمي قشعر وشعر رأسي كان بياكلني، وكنت أشعر بالرعب الشديد، ولم أكن أستطيع تمالك أعصابي، وعمار الشريعي خرج وأنا بسجل الأغنية لأنه شعر بأني قلقة جداً”.

وكشفت أنغام سبب رفضها المشاركة في فيلم “عن العشق والهوى”، قائلةً: “اتعرض عليَّ فيلم “العشق والهوى” واعتذرت عنه، لأني كنت حامل”، وأضافت: “حبيت تجربة التمثيل. خطوة التمثيل كانت ممتعة، كنت عايزه أعملها لأنها كانت تنقصني. لم أقصد الابتعاد عن التمثيل ولو جاتلي حاجة حلوة ومهمة هعملها”.