أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو طريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق النجم المصري ​أحمد العوضي​ بأسلوب طريف على واقعة صفع النجم الأميركي ويل سميث لكريس روك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، بعد إهانة الأخير لجادا زوجة سميث.

وأعاد العوضي نشر مقطع فيديو يتضمن لقطة اللكمة على المسرح، ووضع عليه صوته من مشهد في مسلسل “اللي مالوش كبير”، وتفاعل مع المقطع بـ”إيموجي” لوجوه ضاحكة… كما علّق على ذلك كاتباً: “بس البوكس قليل عليه”.

يُذكر أن العوضي يغيب عن دراما رمضان لهذا العام، وهو يستكمل حالياً تحضيرات فيلمه الجديد “البلدوزر”، الذي تدور أحداثه حول رياضة الـMMA. ويتعاون فيه مع المخرج طارق العريان، الذي يتولى كتابة قصة الفيلم أيضاً.

ويقدّم العوضي “البلدوزر” كأول فيلم مصري وعربي عن الـ MMA، ومن المقرر أن تنتجه شركة “سينرجي فيلمز” للمنتج تامر مرسي، وقد رصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة للعمل. ومن المقرر أن يكون الفيلم مفاجأة العام المقبل.