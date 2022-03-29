حبس عمر كمال وحمو بيكا بسبب كليب “إنتي معلمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة مصرية بسجن مغنيي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال عاماً كاملاً وفرض كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه مصري ما يعادل قرابة (570 دولارا) لإيقاف التنفيذ لكل منها، إلى جانب غرامة بنفس المبلغ، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في مصر.

وذكرت وسائل اعلام مصرية إن هذا الحكم يأتي بسبب فيديو كليب ”إنتي معلمة“، حيث اعتبرت المحكمة أن ”المتهمين تعديا على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو (إنتي معلمة) للرقص والغناء للربح منه”.

وأثار الفيديو كليب جدلا واسعا في مصر حينها، حيث شاركت فيه الراقصة البرازيلية (لوردينا) التي برأتها المحكمة في نفس القضية.

وكان الفيديو كليب لكل من حمو بيكا وعمرو كمال والراقصة البرازيلية لوردينا أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت المحكمة لهم ”تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت قراراً بمنع حمو بيكا من الغناء ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.