مليون مشترك في قناته.. وائل كفوري يتسلّم الدرع الذهبي من “يوتيوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عدما تخطت قناته الرسمية على تطبيق “يوتيوب” عتبة مليون مشترك، حاز النجم اللبناني وائل كفوري الدرع الذهبي من موقع “يوتيوب” العالمي.

وتضم قناة وائل كفوري على اليوتيوب ٣٢ فيديو، وحصدت ٣٧٠ مليون مشاهدة، وبلغ عدد المشتركين ١،٠١ مليون مشترك.

يذكر أن أغنية وائل كفوري “البنت القوية” التي طرحها منذ نحو ثمانية أشهر لا تزال تتصدّر قائمة الأغنيات على قناته على “يوتيوب” بـأكثر من 120 مليون مشاهدة.

أغنية “البنت القوية” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وصدرت في يوليو 2020. وتدور فكرة الأغنية حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة من أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله في منطقة زحلة بلبنان (مسقط رأسه)، في جو يغمره المرح والسعادة.