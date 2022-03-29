شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حلمى ومحمود قايبل يحضران عرض فيلمهما " 2 طلعت حرب " بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحضر الفنان والنجم شريف حلمي عرض فيلمه " 2 طلعت حرب " الذي شارك في بطولته مع نخبة من النجوم منهم سمير صبري ومحمود قابيل وعبير صبري وسهر الصايغ ، والفيلم من إخراج مجدي أحمد علي .

وعبرالنجم شريف حلمي عن سعادته بعرض الفيلم في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر يوم الخميس بعد حصده لجائزتين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة ، ويوجه دعوة لكل الجمهور في القاهرة لمشاهدة الفيلم وحضور المناقشة التي تعقب عرضه .

فيلم "2 طلعت حرب" كان قد عرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض عالمي أول ، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ،، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .