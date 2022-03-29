شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من ثلثى أحداث "أمل فاتن حربى".. والتصوير يستمر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك صناع مسلسل "أمل فاتن حربى" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على الانتهاء من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، الذى يقدم أولى تجارب إبراهيم عيسى التأليفية في الدراما، بينما يقوم بإخراجه ماندول العدل، ومن المتوقع أن يستمر التصوير خلال شهر رمضان.

ترصد الأحداث قصة فاتن – نيللى كريم، التي تظن إثر طلاقها من سيف – شريف سلامة، استحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر. وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها. فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى ، وإخراج ماندو العدل ، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.