شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمى "حار جاف صيفا" و"هذه ليلتي" فى نادي سينما الأوبرا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي سينما الأوبرا الفيلمين القصيرين "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البنداري و"هذه ليلتي" تأليف وإخراج يوسف نعمان الذى تستضيفه ندوة للمناقشة عقب العرض بمشاركة الفنانة ناهد السباعي، الناقدة أروى تاج الدين وتديرها الناقدة أمينة عادل من إعداد نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصرفي وذلك في السابعة مساء غدا الأربعاء 30 مارس على المسرح الصغير .

حار جاف صيفا سيناريو نورا الشيخ ، بطولة ناهد السباعي ، دينا ماهر ومحمد فريد وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجل مصاب بمرض السرطان وفى طريقه لمقابلة طبيبه الألمانى فى القاهرة يلتقى بفتاة يتصادف زفافها فى هذا اليوم وتتسبب المقابلة فى تغيير حياتهما .

اما هذه ليلتي شارك في تأليفه أحمد عبد الوارث وبطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب ويناقش قضية الأطفال المصابة بمتلازمة داون .

وتحدثت مؤخرا الفنانة ناهد السباعى، عن جدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان وعن فترة تمثيلها بالحجاب خلال ندوة توقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن هدى سلطان فى إطار تكريمها بالدورة الحالية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت ناهد: "جدتى ما اعتزلتش هى عمرها ما كانت بتشوف أنها بتعمل حاجة مش مهمة هى كانت مؤمنة جدًا باللى بتعمله، أن فنها قوى ومهم وأن الفن ده بيربى أجيال وعمر ما كان الحجاب هيأثر على أدائها وفنها أو على تمثيلها وده كان بيخلينى ماشوفش الحجاب وماحسش أن فى حاجز ما بينى وما بينها زى ما أنا غصب عنى بحسه مع ناس تانية".