شكرا لقرائتكم خبر عن سلوكى غير مقبول.. ويل سميث يعتذر بعد ضرب كريس روك فى الأوسكار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم العالمى ويل سميث، عن واقعة اعتدائه على كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، فى نسخته الـ94، والذى كان ردا عنيفا منه بعدما ألقى "كريس"، دعابة عن الحالة الصحية لزوجة ويل سميث، جادا.

وقال ويل سميث، فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك": "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يغتفر.. النكات على حسابى هى جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة "جادا" الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفيا".