شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس مع أحمد حلمى ومنى زكى .. وتعلق: "بحبكم جدا وبحب روحكم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة بلقيس، متابعيها صورة تجمعها بالثنائى النجم أحمد حلمى و النجمة منى زكى، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" بحبكم جدا وبحب روحكم أوى"، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.



بلقيس

ويواصل النجم أحمد حلمى تصوير مسلسله الإذاعى الجديد الذى يحمل اسم "العصمة في إيدى"، الذى يخوض به السباق الرمضاني، من خلال بثه على إذاعة راديو النيل في الشهر المبارك مسلسل "العصمة في إيدى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد وسامية عاطف وإدوارد، ومن تأليف وإخراج مجدى الكدش.

وفى الجانب السينمائى يواصل أحمد حلمى استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل"، ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير