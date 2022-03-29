شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشارد ويليامز يرد على صفعة ويل سميث لكريس روك فى حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر ريتشارد ويليامز - الأب البالغ من العمر 80 عامًا لنجمتي التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، الذي جسد شخصيته سميث الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم "الملك ريتشارد" – عن حزنه بعد ارتكابه الصفعة السيئة السمعة التي ألقاها سميث على الممثل الكوميدي كريس روك أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد.

وفقا لموقع "نيويورك بوست قال ويليامز لشبكة إن بي سي نيوز من خلال ابنه شافويتا ليسان البالغ من العمر 48 عامًا: "لا نعرف كل تفاصيل ما حدث، لكننا لا نتغاضى عن ضرب أي شخص لأي شخص آخر إلا إذا كان ذلك دفاعًا عن النفس."



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وأضاف ليسان - الذي يتحدث نيابة عن والده منذ أن أصيب بجلطة دماغية مؤخرا، وفقًا لشبكة إن بي سي - أن ويليامز فوجئ تمامًا بأفعال سميث لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وكان قد اعتذر النجم العالمى ويل سميث، عن واقعة اعتدائه على كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، فى نسخته الـ94، والذى كان رد عنيف منه بعدما ألقى "كريس"، دعابة عن الحالة الصحية لزوجة ويل سميث، جادا.



ريتشارد وليامز

وقال ويل سميث، فى بيان نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك": "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يغتفر.. النكات على حسابى هى جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة "جادا" الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفيا".

وأضاف ويل سميث: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس.. كنت خارج الإطار، وكنت مخطئا.. أشعر بالحرج، وأفعالى لم تكن مؤشرًا على الرجل الذى أريد أن أكونه.. لا مكان للعنف فى عالم الحب واللطف".

وتابع النجم العالمى: "أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجى العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم.. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز، وعائلة الملك ريتشارد، ويؤسفنى بشدة أن سلوكى قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".