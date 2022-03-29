شاهد الصورة التي تتمنى الجميلة نرمين الفقي أن تختفي من على الإنترنت.. محرجة جدًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 08:43 صباحاً - أثارت الفنانة نرمين الفقي سخرية روّاد مواقع التواصل بعد نشرها صور لها في -وقت سابق- برفقة إحدى صديقاتها ومنها صورة قامت بالتعديل عليها ببرنامج الفوتوشوب لتنحيف شكلها للغاية، مما أظهر صديقتها بشكل مثير للفكاهة.

وانتقد النشطاء في موقع «فيسبوك»، استخدام التعديلات في الصورة، عن طريق برنامج الفوتوشوب، لتظهر صديقة نيرمين الفقي معها في الصورة بشكل غريب، إذا بدا استخدام التعديل واضحًا في ملابس صديقتها.

وهذا ما جعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا يسخرون من هذا الشكل، ويطلق الميمز والكوميكس، حول إطلالة صديقتها، كما علق عدد المتابعين بحاجة الصور إلى التعديل: «الصور اللي بتتصوريها عايزة تتظبط».

رمضان2022.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل “الكبير أوي 6”

من ناحية أخرى، شارك الفنانة نرمين الفقي بالجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض في موسم دراما رمضان 2022 على قناة “ON”.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة نرمين الفقي، أنها تظهر بالعمل في دور رئيسة عصابة، ويلجأ إليها أحمد مكي ولكنها ترفض التعامل معه.

وأضافت المصادر، أنها صورت مشاهدها مع أحمد مكي خلال الأيام الماضية في ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل “الكبير أوي” يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم، ومن إخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل “الكبير أوي ج 6″، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي “شاهد” و”WATCH IT واتش ات”.

وتشارك الفنانة نيرمين الفقى فى مسلسل “أبو العروسة” الموسم الثالث الذى يعرض حاليًا على قناة dmc، ويكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

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