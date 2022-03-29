الخميس.. عرض فيلم "2 طلعت حرب " في نادي السينما الأفريقية بحضور مخرجه وأبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب الفيلم المصري "2 طلعت حرب" الحائز على جائزتين من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

الفيلم سيعرض يوم الخميس 31 مارس بسينما الهناجر الساعة السادسة بحضور مخرجه مجدي أحمد علي وكل نجومه وسيعقد عقب عرض الفيلم ندوة ومناقشة مفتوحة للجمهور مع صناعه.

فيلم "2 طلعت حرب " حصدت جائزتين بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فقد منحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها للفيلم، وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبدالخالق وأمين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي، وتسلمها المخرج مجدي أحمد علي، كما حصل النجم الكبير سمير صبري على جائزة أفضل ممثل في مسابقة الفيلم الروائي الطويل عن دوره في فيلم "2 طلعت حرب".

فيلم "2 طلعت حرب" عرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض عالمي أول، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم: محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف حلمي، وأحمد مجدي، ميدو عادل، شريف دسوقي وأشرف سرحان، ميار الغيطي، ياسمين الخطيب، وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر