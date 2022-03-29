محمد رمضان: راجع بعد حفلة جدة أكمل تصوير "المشوار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له من داخل طائرة على كلمات أغنية "باي باي ثانوية"

وعلق "رمضان" عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد حفلة جدة راجع أكمل تصوير مسلسل المشوار".

وتابع قائلا: "يا ترى طلبة ثانوية وإعدادية هيشوفوا التمثيلية ؟!".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" النجوم والنجمات، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، محمد عبده، والطفل محمد العزازي، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر.