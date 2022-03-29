شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "2 طلعت حرب" فى نادى السينما الأفريقية بحضور مخرجه ونجومه الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب الفيلم المصري " 2 طلعت حرب " الحائز علي جائزتين من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

الفيلم سيعرض الخميس 31 مارس بسينما الهناجر الساعة السادسة بحضور مخرجه مجدي أحمد علي وكل نجومه وسيعقد عقب عرض الفيلم ندوة ومناقشة مفتوحة للجمهور مع صناعه .

فيلم " 2 طلعت حرب " حصدت جائزتين بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فقد منحت مؤسسة شباب الفنانين المستقلين جائزتها للفيلم ، وسلمها رئيس مجلس إدارة المهرجان الناقد والمنتج فاروق عبد الخالق وامين الصندوق مهندس الديكور وائل سامي ، وتسلمها المخرج مجدي احمد على، كما حصل النجم الكبير سمير صبرى ، على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" .

فيلم "2 طلعت حرب" عرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض عالمي أول ، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ،، منة فضالى، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وهو من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .